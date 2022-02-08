Пожар на складе игрушек в Красноярске ликвидирован
Спасатели ликвидировали пожар на складе мягких игрушек в Красноярске. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
- РИА Новости
«Пожар ликвидирован в 13:38 (09:38 мск) на площади 700 кв. м. Причину пожара предстоит установить дознавателям», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее стало известно, что в Красноярске произошёл пожар на площади 700 кв. м на складе мягких игрушек.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube