Пожар на складе игрушек в Красноярске ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар на складе мягких игрушек в Красноярске. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

РИА Новости

«Пожар ликвидирован в 13:38 (09:38 мск) на площади 700 кв. м. Причину пожара предстоит установить дознавателям», — приводит ТАСС сообщение. Ранее стало известно, что в Красноярске произошёл пожар на площади 700 кв. м на складе мягких игрушек.