«Дубна» начала сотрудничать с университетом Марии Кюри-Склодовской

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Подмосковный Государственный университет «Дубна» и польский университет Марии Кюри-Склодовской подписали договор о сотрудничестве.
«Дубна» начала сотрудничать с университетом Марии Кюри-Склодовской
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Как сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Дубна, на первой стадии вузы согласуют и утвердят совместную образовательную программу двойных дипломов по направлению «Физика».

В рамках новой программы по физике предполагается развивать практику студенческих обменов, обучение и подготовку выпускных квалификационных работ студентами обоих вузов.

По окончании вузов выпускники получат дипломы бакалавра физики двух университетов одновременно.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», Севастопольский государственный университет стал абсолютным чемпионом международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/21».

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