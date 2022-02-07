Опрос: россияне рассказали о своих предпочтениях на рынке подержанных автомобилей

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В «Автостате» провели опрос, в ходе которого россияне рассказали о своих предпочтениях на рынке подержанных автомобилей.
Опрос: россияне рассказали о своих предпочтениях на рынке подержанных автомобилей
  • РИА Новости

Выяснилось, что примерно каждый десятый респондент намерен купить на вторичном рынке машину Toyota или Kia. Японскую марку выбрали 10,8%, корейскую — 9,6% опрошенных, передаёт «Газета.Ru».

Далее следует Volkswagen (6,9%).

В список также попали Lada (6,5%), Škoda (6%), Renault (5,4%).

Замыкают рейтинг Nissan (4,9%), BMW (4,7%) и Audi (4,4%).

Ранее эксперт издания «За рулём» Михаил Колодочкин  в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах машин с механической коробкой передач (МКПП).

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