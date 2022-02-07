Опрос: россияне рассказали о своих предпочтениях на рынке подержанных автомобилей

В «Автостате» провели опрос, в ходе которого россияне рассказали о своих предпочтениях на рынке подержанных автомобилей.

РИА Новости

Выяснилось, что примерно каждый десятый респондент намерен купить на вторичном рынке машину Toyota или Kia. Японскую марку выбрали 10,8%, корейскую — 9,6% опрошенных, передаёт «Газета.Ru». Далее следует Volkswagen (6,9%). В список также попали Lada (6,5%), Škoda (6%), Renault (5,4%). Замыкают рейтинг Nissan (4,9%), BMW (4,7%) и Audi (4,4%). Ранее эксперт издания «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах машин с механической коробкой передач (МКПП).