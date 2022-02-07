В сервисе «Авито» рассказали о самом дорогом подержанном автомобиле в России в 2021 году

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Самым дорогим автомобилем на вторичном рынке в России в 2021-м признан гиперкар Bugatti Veyron. Его оценили в 198 млн рублей.
В сервисе «Авито» рассказали о самом дорогом подержанном автомобиле в России в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Авито».

Машина была собрана в 2010 году. Пробег на момент публикации составлял около 4,5 тыс. км.

Bugatti Veyron оснащён W-образным 16-цилиндровым двигателем. Максимальная скорость автомобиля составляет 407 км/ч.

Ранее автоэксперт издания «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах машин с механической коробкой передач.

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