В сервисе «Авито» рассказали о самом дорогом подержанном автомобиле в России в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Авито».
Машина была собрана в 2010 году. Пробег на момент публикации составлял около 4,5 тыс. км.
Bugatti Veyron оснащён W-образным 16-цилиндровым двигателем. Максимальная скорость автомобиля составляет 407 км/ч.
Ранее автоэксперт издания «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах машин с механической коробкой передач.