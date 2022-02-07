В Казани пресекли работу мошеннического кол-центра

В Казани пресекли деятельность мошеннического кол-центра, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Мошеннические звонки поступали в разные регионы. Подозреваемые действовали под предлогом выплаты компенсаций за БАДы.

«На след аферистов оперативникам управления уголовного розыска МВД по РТ удалось выйти в декабре прошлого года. Полицейские обнаружили частный дом, откуда сообщники осуществляли звонки жителям различных субъектов Российской Федерации», — рассказала Волк.

Задержан предполагаемый организатор и трое соучастников. Один из сообщников объявлен в федеральный розыск.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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