В Казани пресекли работу мошеннического кол-центра

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В Казани пресекли деятельность мошеннического кол-центра, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Казани пресекли работу мошеннического кол-центра
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Мошеннические звонки поступали в разные регионы. Подозреваемые действовали под предлогом выплаты компенсаций за БАДы.

«На след аферистов оперативникам управления уголовного розыска МВД по РТ удалось выйти в декабре прошлого года. Полицейские обнаружили частный дом, откуда сообщники осуществляли звонки жителям различных субъектов Российской Федерации», — рассказала Волк.

Задержан предполагаемый организатор и трое соучастников. Один из сообщников объявлен в федеральный розыск.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

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