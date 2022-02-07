В Подмосковье рассказали о ситуации с решением проблем обманутых дольщиков

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова доложила губернатору Андрею Воробьёву, что в регионе решили проблемы 85,8 тыс. дольщиков, из них 20 тыс. — в 2021 году.

Она также сообщила, что осталось решить проблемы 26 тыс. дольщиков области, передаёт телеканал «360».

«На сегодняшний день у нас осталось решить проблемы в 40 округах. Из них в 2022 году мы на 100% закроем девять округов. Это Зарайск, Мытищи, Лобня, Пущино, Серпухов, Лотошино, Чехов, Пушкино и Лыткарино», — заявила Федотова.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о росте доверия россиян к застройщикам.