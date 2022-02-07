В Калужской области сообщили о превышении эпидпорога по ОРВИ и гриппу

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В Калужской области в период с 31 января по 6 февраля выявили более 16,6 тыс. случаев инфицирования ОРВИ и гриппом, что на 84,4% выше эпидпорога.
В Калужской области сообщили о превышении эпидпорога по ОРВИ и гриппу
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«Всего за неделю зарегистрировано 16 606 случаев ОРВИ... показатель заболеваемости составил 165,6 на 10 тыс. населения, что на 84,4% превышает пороговые значения», — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Из опубликованных данных следует, что темп прироста больных составил 41,9%. Кроме того, зафиксировано существенное превышение эпидпорога — в возрастной группе от 15 лет соответствующий показатель возрос на 136,6%.

В России за минувшие сутки госпитализированы 10 843 человека с коронавирусом, что на 15% меньше, чем днём ранее (12 749).

Прирост числа новых случаев COVID-19 в стране составил 171 905. Полностью выздоровели 55 683 человека, скончались 609 пациентов. 

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