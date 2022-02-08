Россияне рассказали, как должна выглядеть идеальная соцсеть для детей

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Александра Самсоненко
Аналитики выяснили, как должна выглядеть идеальная социальная сеть для детей. По мнению родителей, она должна обязательно содержать элементы обучения (40%), блокировать взрослый контент (37%) и фильтровать всю информацию, которую видит ребенок (37%).
Россияне рассказали, как должна выглядеть идеальная соцсеть для детей
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Кроме того, каждый четвёртый родитель хочет, чтобы общение в детских соцсетях модерировалось взрослыми. 22% родителей считают, что все пользователи детской соцсети при регистрации должны проходить проверку, столько же хотят, чтобы дети могли общаться только с детьми.

Согласно данным опроса, подавляющему большинству опрошенных не нравится, что их дети смотрят мемы (95%) и новости блогеров (92%) в соцсетях.

Вместо этого родители хотят видеть в ленте интересные факты (43%), больше образовательного контента (38%) и контент, связанный с дополнительными занятиями ребенка (36%). При этом среди развлекательного контента родители предпочитают обзоры игр — этот вариант ответа выбрал каждый пятый опрошенный.

В то же время российские родители хотят, чтобы их дети меньше выкладывали свои фотографии и видео в социальных сетях (84%), а больше рассказывали о любимых книгах и фильмах (43%), делились успехами в учебе (37%), своим творчеством и проектами (35%).

Опрос провела Международная школа программирования «Алгоритмика» среди более тысячи родителей из разных регионов России.

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