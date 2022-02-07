Артиллеристы ЗВО провели боевые стрельбы на подмосковном полигоне Алабино

Артиллеристы танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) провели боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» в Алабине.

Стрельбы с участием более чем 300 военнослужащих прошли в рамках тактического учения зимнего периода обучения, передаёт телеканал «Звезда».

«Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим живую силу и военную технику противника. Артиллеристы танковой армии ЗВО выполнили свыше 20 огневых задач по одиночным и групповым целям», — прокомментировали в Минобороны России.

Всего в стрельбах задействовали около 100 единиц вооружения военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.