Артиллеристы ЗВО провели боевые стрельбы на подмосковном полигоне Алабино

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Артиллеристы танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) провели боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» в Алабине.
Артиллеристы ЗВО провели боевые стрельбы на подмосковном полигоне Алабино
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Стрельбы с участием более чем 300 военнослужащих прошли в рамках тактического учения зимнего периода обучения, передаёт телеканал «Звезда».

«Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим живую силу и военную технику противника. Артиллеристы танковой армии ЗВО выполнили свыше 20 огневых задач по одиночным и групповым целям», — прокомментировали в Минобороны России.

Всего в стрельбах задействовали около 100 единиц вооружения военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.

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