Психолог Шахов назвал признаки эмоционального кризиса в личной жизни

Социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов рассказал о признаках выгорания в личной жизни.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт в числе таких признаков прежде всего назвал раздражительность. В этом состоянии человека начинает раздражать партнёр без особой на то причины.

Отсутствие тактильного контакта также является тревожным сигналом. О кризисе свидетельствует и потеря интереса к партнёру, его делам и планам, а также отсутствие желания проводить время вместе.

По словам эксперта, кризис зачастую назревает, когда на смену ярким эмоциям и впечатлениям в отношениях приходит обыденность, а каждый новый день становится похож на предыдущий.

Ранее профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Светлана Соловьёва в беседе с ФАН рассказала о новых тенденциях в семейных отношениях.