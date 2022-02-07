Эксперт по кибербезопасности Чебышев назвал возможные признаки шпионского ПО на смартфоне

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев назвал несколько косвенных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что на смартфон установлено программное обеспечение (ПО), передающее личные данные пользователя без его согласия злоумышленникам.

«Например, батарея устройства быстро разряжается, расходуется большой объём трафика, на телефоне появляется незнакомый софт, но однозначно ответить на вопрос, заражено ли устройство или нет, можно только используя специальные решения», — поделился Чебышев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, в некоторых случаях шпионский софт можно обнаружить, например, с помощью системы сбора резервной копии устройства в iOS.

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