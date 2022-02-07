Эксперт по кибербезопасности Чебышев назвал возможные признаки шпионского ПО на смартфоне

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Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев назвал несколько косвенных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что на смартфон установлено программное обеспечение (ПО), передающее личные данные пользователя без его согласия злоумышленникам.
Эксперт по кибербезопасности Чебышев назвал возможные признаки шпионского ПО на смартфоне
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«Например, батарея устройства быстро разряжается, расходуется большой объём трафика, на телефоне появляется незнакомый софт, но однозначно ответить на вопрос, заражено ли устройство или нет, можно только используя специальные решения», — поделился Чебышев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, в некоторых случаях шпионский софт можно обнаружить, например, с помощью системы сбора резервной копии устройства в iOS.

Ранее директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская в беседе с ФАН рассказала о перспективах мессенджеров.

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