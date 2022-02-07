Эксперт по кибербезопасности Чебышев назвал возможные признаки шпионского ПО на смартфоне
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«Например, батарея устройства быстро разряжается, расходуется большой объём трафика, на телефоне появляется незнакомый софт, но однозначно ответить на вопрос, заражено ли устройство или нет, можно только используя специальные решения», — поделился Чебышев в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, в некоторых случаях шпионский софт можно обнаружить, например, с помощью системы сбора резервной копии устройства в iOS.
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