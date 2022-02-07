Адвокат Синюкова рассказала, какие сооружения подпадают под гаражную амнистию

Адвокат Марина Синюкова рассказала, кто может воспользоваться так называемой гаражной амнистией.

«Гаражная амнистия может быть реализована в том случае, если ваши сооружения одноэтажные, без жилых помещений и земля, на которой расположен гараж, — государственная или муниципальная. Если гараж является капитальным, то есть имеет прочную связь с землёй, построен до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса России (30.12.2004) и не признан самовольной постройкой судом или по решению органа местного самоуправления, то смело приступайте к оформлению», — рассказала адвокат в беседе с ИА REGNUM.

Закон об упрощённом порядке регистрации гаражей и земли под ними вступил в силу с 1 сентября 2021 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области согласование перепланировки в многоквартирном доме упростили на портале госуслуг. Для этого появился онлайн-эксперт.