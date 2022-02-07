Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о планах по обновлению подвижного состава метро

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о планах по обновлению подвижного состава метро.
Заммэра Москвы Ликсутов рассказал о планах по обновлению подвижного состава метро
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«С 2010 года мы закупили почти 3900 вагонов для метрополитена. На сегодняшний день два из трёх пассажиров московского метро уже ездят в новых поездах. В основном мы теперь покупаем вагоны по контракту жизненного цикла, при котором производитель несёт 30-летнюю ответственность перед нами, чтобы этот подвижной состав эффективно и качественно работал в метрополитене», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, средний возраст вагонов в столичном метро в 2010 году был 22,5 года, а теперь он составляет около 12 лет.

Кроме того, Ликсутов отметил, что за 2022 и 2023 годы придёт ещё около 660 новых вагонов метро.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве активировать баланс «Тройки» теперь можно в наземном транспорте.

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