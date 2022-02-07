Исследование показало рост числа клиентов российских интернет-аптек

Количество россиян, которые покупали лекарственные средства в интернет-аптеках России, увеличилось на 42% по сравнению с 2020 годом, а количество покупок — на 54%.

При этом средний чек стал ниже на 23% и составил 1840 рублей, говорится в исследовании, которое провели сервисы «ЮKassa» и СБЕР ЕАПТЕКА, сообщает «Газета.Ru».

Как отмечается, самыми популярными покупками среди лекарственных средств в онлайн-аптеках стали препараты, стоящие от 1 тыс. до 3 тыс. рублей — на эту категорию пришлось 48% от всех платежей.

Главными трендами в продажах 2021 года стали диагностические тесты и товары для лечения и профилактики простудных и вирусных заболеваний.

Ранее директор по маркетингу и стратегическому развитию российской фармацевтической компании Тимур Серазев в беседе с Nation News высказался о перспективах онлайн-торговли лекарствами в России.