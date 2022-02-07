Авиационный полк ЦВО нанёс бомбовые удары по условному противнику в Курганской области
- РИА Новости
Вертолёты Ми-8 нанесли бомбовые удары по условному противнику, передаёт ОТР.
Всего было сброшено около 20 авиационных снарядов с высоты 200 м. Военные также выполнили воздушную разведку, манёвры по уходу от средств противовоздушной обороны, а также задачи по аэронавигации.
Всего в учениях участвовали более 200 военнослужащих, было задействовано около десяти вертолётов и 30 единиц наземной техники.
Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.