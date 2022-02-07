Авиационный полк ЦВО нанёс бомбовые удары по условному противнику в Курганской области

В Курганской области прошли учения авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО).

Вертолёты Ми-8 нанесли бомбовые удары по условному противнику, передаёт ОТР.

Всего было сброшено около 20 авиационных снарядов с высоты 200 м. Военные также выполнили воздушную разведку, манёвры по уходу от средств противовоздушной обороны, а также задачи по аэронавигации.

Всего в учениях участвовали более 200 военнослужащих, было задействовано около десяти вертолётов и 30 единиц наземной техники.

Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.