На складе в подмосковном Дзержинском произошёл пожар

В городе Дзержинском Московской области произошло возгорание на складе площадью 1200 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар произошёл по адресу: улица Карьер ЗИЛ, дом 4. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано. В январе в подмосковных Химках произошёл пожар на продуктовом складе, огонь распространился на площади до 2,7 тыс. кв. м.