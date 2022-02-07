На складе в подмосковном Дзержинском произошёл пожар
В городе Дзержинском Московской области произошло возгорание на складе площадью 1200 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Пожар произошёл по адресу: улица Карьер ЗИЛ, дом 4.
Пострадавших нет, возгорание ликвидировано.
В январе в подмосковных Химках произошёл пожар на продуктовом складе, огонь распространился на площади до 2,7 тыс. кв. м.
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