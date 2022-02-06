ТАСС: поиски пропавшего экс-замглавы Минюста России Ялунина приостановлены до 7 февраля
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«В настоящее время работы по поиску завершены, их запланировано возобновить в 09:00 мск в понедельник», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, спасатели обследовали 1,8 тыс. кв. м дна Москвы-реки с помощью специальных видеокамер.
Ранее спасатели обнаружили квадроцикл пропавшего экс-замминистра.
О том, что Ялунин пропал в районе села Аксиньино, стало известно после полуночи.