ТАСС: поиски пропавшего экс-замглавы Минюста России Ялунина приостановлены до 7 февраля

Поиски пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина временно приостановлены.

«В настоящее время работы по поиску завершены, их запланировано возобновить в 09:00 мск в понедельник», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, спасатели обследовали 1,8 тыс. кв. м дна Москвы-реки с помощью специальных видеокамер.

Ранее спасатели обнаружили квадроцикл пропавшего экс-замминистра.

О том, что Ялунин пропал в районе села Аксиньино, стало известно после полуночи.