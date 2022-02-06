В МИД рассказали о сотрудниках российского корпункта DW

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» рассказала, журналисты из каких стран работали в корреспондентском пункте Deutsche Welle (DW) в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости.

«19 человек», — назвала Захарова число сотрудников московского корпункта DW.

По её словам, среди них лишь один человек является гражданином ФРГ, второй — американец, третий — из Франции либо Великобритании.

Ещё 16 человек, по информации Захаровой, — граждане России.

3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В рамках ответных мер в России закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.

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