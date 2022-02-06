В МИД рассказали о сотрудниках российского корпункта DW
Об этом сообщает РИА Новости.
«19 человек», — назвала Захарова число сотрудников московского корпункта DW.
По её словам, среди них лишь один человек является гражданином ФРГ, второй — американец, третий — из Франции либо Великобритании.
Ещё 16 человек, по информации Захаровой, — граждане России.
3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.
В рамках ответных мер в России закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.