В Костромской области обсудили перспективы реализации проектов по переработке ТКО
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Костромская область входит в число регионов, которые находятся в зелёной зоне по ЦФО и в очень хорошем статусе по темпам реализации реформы обращения с ТКО в целом по России», — заявил Буцаев.
По его словам, региональные операторы действуют на территории всей области.
По итогам 2021 года регион с превышением выполнил показатели, установленные нацпроектом «Экология».
Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в Ленинградской области утвердили новую территориальную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.