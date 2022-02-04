В Костромской области обсудили перспективы реализации проектов по переработке ТКО

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Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудили итоги внедрения новой системы обращения с ТКО и перспективы реализации проектов по переработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов.
В Костромской области обсудили перспективы реализации проектов по переработке ТКО
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает телеканал «360».

«Костромская область входит в число регионов, которые находятся в зелёной зоне по ЦФО и в очень хорошем статусе по темпам реализации реформы обращения с ТКО в целом по России», — заявил Буцаев.

По его словам, региональные операторы действуют на территории всей области.

По итогам 2021 года регион с превышением выполнил показатели, установленные нацпроектом «Экология».

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в Ленинградской области утвердили новую территориальную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

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