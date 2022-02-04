Специалист по рынку недвижимости Доброхотова рассказала о ценах на квартиры в Москве

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Управляющий партнёр Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова рассказала о ценах на квартиры в Москве.
Специалист по рынку недвижимости Доброхотова рассказала о ценах на квартиры в Москве
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что средний предлагаемый бюджет покупки квартиры в столице в январе 2022 года в сегменте «эконом» («стандарт») достигает 10,7 млн рублей.

По словам эксперта, на покупку квартиры в сегменте «комфорт» потребуется 13,3 млн рублей, в сегменте «бизнес» — 29,3 млн.

Средний предполагаемый бюджет покупки в сегменте премиум-класса составит 109,7 млн рублей.

Как добавила Доброхотова, квартиры, условно называемые «элитными», в среднем оцениваются в 271,4 млн рублей.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о росте доверия россиян к застройщикам.

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