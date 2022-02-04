В Самарской области обсудили перспективы сотрудничества с Италией
- РИА Новости
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Об этом сообщает volga.news.
«Рад, что проекты, которые стартовали десятки лет назад, и сегодня связывают наши страны. Это такие компании, как наш автогигант «АвтоВАЗ», шоколадная фабрика, которые создали очень серьёзную экономическую основу для совместной деятельности», — заявил Азаров.
В Самаре, Тольятти и Октябрьске работают семь предприятий с итальянским участием.
Как отметил Азаров, у сотрудничества колоссальный потенциал.
«Самарская область, которая находится среди основных и динамичных промышленных и торговых центров России, представляет одну из целей наибольшего интереса для итальянских компаний», — сказал, в свою очередь, Стараче.
Ранее телеканал «360» сообщал, что представители подмосковного Мининвестиций посетили с рабочим визитом посольство Швейцарии в России.