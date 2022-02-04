В Самарской области обсудили перспективы сотрудничества с Италией

Короткая ссылка
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Италии в России Джорджо Стараче, который прибыл в регион в составе делегации для обсуждения перспективных направлений сотрудничества.
В Самарской области обсудили перспективы сотрудничества с Италией
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает volga.news.

«Рад, что проекты, которые стартовали десятки лет назад, и сегодня связывают наши страны. Это такие компании, как наш автогигант «АвтоВАЗ», шоколадная фабрика, которые создали очень серьёзную экономическую основу для совместной деятельности», — заявил Азаров.

В Самаре, Тольятти и Октябрьске работают семь предприятий с итальянским участием.

Как отметил Азаров, у сотрудничества колоссальный потенциал.

«Самарская область, которая находится среди основных и динамичных промышленных и торговых центров России, представляет одну из целей наибольшего интереса для итальянских компаний», — сказал, в свою очередь, Стараче.

Ранее телеканал «360» сообщал, что представители подмосковного Мининвестиций посетили с рабочим визитом посольство Швейцарии в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить