В Самарской области обсудили перспективы сотрудничества с Италией

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Италии в России Джорджо Стараче, который прибыл в регион в составе делегации для обсуждения перспективных направлений сотрудничества.

Об этом сообщает volga.news.

«Рад, что проекты, которые стартовали десятки лет назад, и сегодня связывают наши страны. Это такие компании, как наш автогигант «АвтоВАЗ», шоколадная фабрика, которые создали очень серьёзную экономическую основу для совместной деятельности», — заявил Азаров.

В Самаре, Тольятти и Октябрьске работают семь предприятий с итальянским участием.

Как отметил Азаров, у сотрудничества колоссальный потенциал.

«Самарская область, которая находится среди основных и динамичных промышленных и торговых центров России, представляет одну из целей наибольшего интереса для итальянских компаний», — сказал, в свою очередь, Стараче.

Ранее телеканал «360» сообщал, что представители подмосковного Мининвестиций посетили с рабочим визитом посольство Швейцарии в России.