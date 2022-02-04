Инженер Наурзоков рассказал о последствиях перегрева смартфона

Инженер по проектным решениям Acer в России Назир Наурзоков рассказал о последствиях перегрева смартфона.

«Долгая работа на перегретом устройстве, помимо тактильного дискомфорта, может привести к повреждению аккумулятора и сокращению его срока службы. Происходит это из-за термических изменений в самой структуре аккумулятора, сказывающихся на степени вязкости электролита и на его проводящих свойствах», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Наурзоков, при первых признаках перегрева желательно снизить нагрузку на процессор, извлечь зарядное устройство или перевести смартфон в режим ожидания, чтобы гаджет остыл.

«Но практически во всех смартфонах, представленных в рознице, производителем предусмотрена защита от чрезмерного нагрева», — напомнил эксперт.

По его словам, сначала на экране появится предупреждение, и если температура не начнёт снижаться, смартфон выключится.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать при падении смартфона в снег.