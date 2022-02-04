Самарская область приняла более 1,7 млн туристов в 2021 году

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Самарская область приняла 1 710 000 туристов в 2021 году, что на 30,2% больше по сравнению с показателем 2020-го.
Самарская область приняла более 1,7 млн туристов в 2021 году
  • ©Vladimir Matunin / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Самарская область — один из привлекательных регионов для туристов. Мы это увидели во время проведения чемпионата мира по футболу, когда к нам приехали свыше полумиллиона иностранных болельщиков», — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

По его словам, на развитие туротрасли повлияла пандемия. Как отметил Азаров, закрытие внешних границ дало мощный импульс развитию внутреннего туризма.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала об особенностях путешествий в пандемию.

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