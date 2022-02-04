Более 25 тысяч человек посетили подмосковные офисы социальной газификации

Короткая ссылка
Более 25 тыс. человек посетили офисы социальной газификации в Московской области.
Более 25 тысяч человек посетили подмосковные офисы социальной газификации
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Юбилейным посетителем стала Юлия Лазарева из деревни Голубино. Её поздравили сотрудники «Мособлгаза».

«Приехала в офис — мне всё подробно объяснили, и я сразу на месте заключила договор, одним днём. Это, конечно, очень удобно», — заявила она.

Всего в регионе восемь стационарных офисов по вопросам газа — в Домодедове, Истре, Дмитрове, Раменском, Одинцове, Волоколамске и Сергиевом Посаде.

По сообщениям ОТР, Свердловская область получит дополнительно более 4 млрд рублей на догазификацию в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить