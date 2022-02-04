Более 25 тысяч человек посетили подмосковные офисы социальной газификации

Более 25 тыс. человек посетили офисы социальной газификации в Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

Юбилейным посетителем стала Юлия Лазарева из деревни Голубино. Её поздравили сотрудники «Мособлгаза».

«Приехала в офис — мне всё подробно объяснили, и я сразу на месте заключила договор, одним днём. Это, конечно, очень удобно», — заявила она.

Всего в регионе восемь стационарных офисов по вопросам газа — в Домодедове, Истре, Дмитрове, Раменском, Одинцове, Волоколамске и Сергиевом Посаде.

По сообщениям ОТР, Свердловская область получит дополнительно более 4 млрд рублей на догазификацию в 2022 году.