В январе в России продали почти 92 тысячи новых автомобилей
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Об этом сообщает газета «Известия».
«Традиционно январь — месяц низких продаж новых автомобилей. Как и ожидалось, в 2022 году тренд незначительного снижения рынка продолжился», — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
По его словам, продажи лёгких коммерческих автомобилей также сократились, но существеннее, на 15%, из-за снижения деловой активности в период новогодних каникул.
Ранее генеральный директор ГК «Автоdom» Андрей Ольховский и директор локации «Рольф Ясенево» Алексей Голубятников в беседе с НСН спрогнозировали ситуацию на авторынке в 2022 году.