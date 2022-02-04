В январе в России продали почти 92 тысячи новых автомобилей

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В январе 2022 года в России продали 91 662 новых автомобиля, что на 3,7% меньше по сравнению с январём 2020-го, заявили в пресс-службе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В январе в России продали почти 92 тысячи новых автомобилей
  • globallookpress.com

Об этом сообщает газета «Известия».

«Традиционно январь — месяц низких продаж новых автомобилей. Как и ожидалось, в 2022 году тренд незначительного снижения рынка продолжился», — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

По его словам, продажи лёгких коммерческих автомобилей также сократились, но существеннее, на 15%, из-за снижения деловой активности в период новогодних каникул.

Ранее генеральный директор ГК «Автоdom» Андрей Ольховский и директор локации «Рольф Ясенево» Алексей Голубятников в беседе с НСН спрогнозировали ситуацию на авторынке в 2022 году.

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