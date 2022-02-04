На полигоне ВВО прошли учения по использованию ракетных комплексов «Искандер»
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ВВО.
«В ходе занятий ракетчики совершили многокилометровые марши в основные и запасные позиционные районы, выполнили задачи по развёртыванию пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин», — отмечается в сообщении.
Также военнослужащие отработали маскировку и инженерное оборудование позиций, доставку и перегрузку ракет.
Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.