Названы самые популярные летние туристические направления среди россиян

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование и выяснил, куда россияне собираются съездить летом.
Названы самые популярные летние туристические направления среди россиян
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Список ранних бронирований возглавляет Симферополь — 16% от всех внутренних направлений. На втором месте Москва, куда этим летом планируют полететь 14,2% клиентов сервиса, купивших билеты. Третье место занимает Сочи с долей в 10,6%.

В список также вошли Санкт-Петербург (10%), Калининград (3,5%), Краснодар (3,2%), Анапа (2,8%), Минеральные Воды (2,1%), Геленджик (1,7%) и Махачкала (1,4%).

Среди зарубежных стран лидирует Киргизия с долей бронирований 33,2% от всех зарубежных направлений. Следом идут Турция (12,3%), Греция (9,5%), Армения (5,4%) и Черногория (4,9%).

По сообщениям интернет-издания argumenti.ru, в Челябинской области заявили о намерении развивать туристическую инфраструктуру.

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