В Москве по подозрению в крупном мошенничестве задержан и. о. гендиректора госпредприятия

Исполняющий обязанности гендиректора госпредприятия, подведомственного Минэнерго, задержан в Москве по подозрению в крупном мошенничестве.

Фигурант в период с 2018 по 2021 год представлял в организацию по оценке стоимости транспортных средств подложные ведомости о необходимости ремонтных работ более 185 автомобилей, находящихся в 24 субъектах России.

«Таким образом, стоимость имущества была снижена на 90% от рыночной, что позволяло злоумышленнику не проводить необходимые согласования сделок с Минэнерго России», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При реализации транспорта руководитель унитарного предприятия получал от покупателей наличные, равные фактической стоимости имущества, часть из которых присваивал.

По предварительным подсчётам, сумма ущерба превышает 25 млн рублей.