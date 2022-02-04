Отборочные соревнования чемпионата по робототехнике пройдут в Москве в феврале
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Заммэра Наталья Сергунина уточнила, что предстоящие соревнования являются отборочными перед национальным чемпионатом по робототехнике, который состоится в марте в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Оба состязания пройдут в рамках международной программы FIRST, нацеленной на развитие у молодого поколения интереса к технологиям и навыков инженерии.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в декабре в Москве состоялся форум «Эффективное образование».