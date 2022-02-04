Отборочные соревнования чемпионата по робототехнике пройдут в Москве в феврале

Региональные отборочные соревнования «First Robotics Championship — Москва 3.0» пройдут на ВДНХ с 17 по 20 февраля. В них примут участие порядка 100 команд.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Заммэра Наталья Сергунина уточнила, что предстоящие соревнования являются отборочными перед национальным чемпионатом по робототехнике, который состоится в марте в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Оба состязания пройдут в рамках международной программы FIRST, нацеленной на развитие у молодого поколения интереса к технологиям и навыков инженерии.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в декабре в Москве состоялся форум «Эффективное образование».