РЭО предложил сделать обязательными для переработки игрушки и мебель

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Российский экологический оператор (РЭО) и Минприроды России подготовили проект постановления правительства, согласно которому игрушки, обувь и мебель могут добавить в перечень товаров, обязательных к переработке.
РЭО предложил сделать обязательными для переработки игрушки и мебель
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Новые товарные позиции мы добавляли по совокупности признаков. Это наличие аналогичных товаров и материалов в ранее утверждённом перечне, если материал товара однородный и его можно переработать с учётом существующего технологического развития, у него длительный срок разложения при попадании в окружающую среду, он выделяет вредные вещества», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, средства должны быть направлены на развитие инфраструктуры утилизации.

Как отметил Буцаев, для обеспечения 100%-ного норматива утилизации нужно создавать дополнительные предприятия.

Публичное обсуждение документа будет проходить до 2 марта.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в Ленинградской области утвердили новую территориальную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

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