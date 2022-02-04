В Иркутской области рассказали о работе майнинг-отеля

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Представитель майнинг-отеля Анатолий Васильев рассказал корреспонденту RT Андрею Леонову о работе подобных заведений в Иркутской области.
В Иркутской области рассказали о работе майнинг-отеля
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Отмечается, что данный криптоотель расположен на территории бывшего завода, в здании, где ранее был ремонтный цех.

По словам корреспондента, здесь много камер видеонаблюдения, сигнализация, железные двери.

Системный администратор майнинг-отеля Анатолий Васильев рассказал, что данные меры необходимы для защиты от кражи оборудования.

«В первую очередь для безопасности оборудования, чтобы его не украли. «Асики» (устройство, специально разработанное для майнинга криптовалют. — RT) сами по себе маленькие, портативные машинки, которые можно легко взять и унести. Одна машинка стоит 300 тыс. рублей», — сказал он.

Как уточняется, здесь можно взять в аренду место для одного аппарата или целую ферму для майнинга.

Смотрите подробности в видеорепортаже «Иркутск. Бизнес на крипте» на канале RT в YouTube.

Ранее президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко в беседе с «Известиями» высказался в пользу стимулирования майнинга в регионах с избыточным производством электроэнергии.

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