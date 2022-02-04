Московское бюро Deutsche Welle сообщило о своём закрытии

Московское бюро Deutsche Welle сообщило на своём сайте о закрытии.

«Deutsche Welle (DW), зарубежная телекомпания Федеративной Республики Германия, закрыла свой офис в Москве», — говорится на сайте.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.