В Карачаево-Черкесии проведут эксперимент по раздельному сбору ТКО

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Карачаево-Черкесия вошла в число 46 субъектов России, где в 2022 году начнут внедрять систему раздельного сбора мусора. Для этого в республике закупили 1780 специальных контейнеров.
В Карачаево-Черкесии проведут эксперимент по раздельному сбору ТКО
  • Legion-Media

Ёмкости установят в 15 населённых пунктах, пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«В прошлом году в целях внедрения в республике раздельного сбора ТКО были приобретены контейнеры для раздельного сбора в 15 муниципальных образованиях. Контейнеры будут установлены в городах Черкесске, Теберде, Домбае, населённых пунктах Прикубанского, Урупского, Зеленчукского и Ногайского районов», — говорится в сообщении.

Как ранее передавал телеканал «360», информированность россиян об институте региональных операторов по вывозу ТКО выросла за два года с 19% до 73% — это следует из опроса, проведённого Российским экологическим оператором (РЭО).

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