Подразделения ПВО ЗВО провели учения в Воронежской области

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Подразделения войсковой противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) провели двусторонние учения в Воронежской области.
Подразделения ПВО ЗВО провели учения в Воронежской области
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «Звезда».

«Всего к учению были привлечены свыше 500 военнослужащих, а также более 40 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники Западного военного округа», — сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

Отмечается, что главной целью учений была проверка системы войсковой ПВО в Центральном Черноземье.

Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.

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