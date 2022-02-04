Подразделения ПВО ЗВО провели учения в Воронежской области

Подразделения войсковой противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) провели двусторонние учения в Воронежской области.

Об этом информирует телеканал «Звезда».

«Всего к учению были привлечены свыше 500 военнослужащих, а также более 40 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники Западного военного округа», — сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

Отмечается, что главной целью учений была проверка системы войсковой ПВО в Центральном Черноземье.

Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.