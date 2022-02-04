В Москве заключили около 87 тысяч браков в 2021 году

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве в 2021 году было заключено около 87 тыс. браков. Этот показатель стал рекордным за последние несколько лет.
В Москве заключили около 87 тысяч браков в 2021 году
  • Legion-Media

Как передаёт «Вечерняя Москва», пары часто проявляли интерес к выездным церемониям бракосочетания. Самой популярной локацией в этом отношении стала башня «Око» в бизнес-центре «Москва-Сити».

«В 2021 году на выездных так поженились свыше 10 тыс. пар — это более 11% от общего количества браков. Поэтому в 2022 году мы открыли на 50% больше слотов для подачи заявления на необычные локации, чем в 2021-м», — заявила Ракова.

В свою очередь, самыми востребованными загсами столицы стали Дворец бракосочетания №1, Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания №3.

Ранее агентство «Невские новости» передавало, что число браков, зарегистрированных в Санкт-Петербурге в январе — сентябре 2021 года, превысило 36 тыс.

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