В Москве заключили около 87 тысяч браков в 2021 году
- Legion-Media
Как передаёт «Вечерняя Москва», пары часто проявляли интерес к выездным церемониям бракосочетания. Самой популярной локацией в этом отношении стала башня «Око» в бизнес-центре «Москва-Сити».
«В 2021 году на выездных так поженились свыше 10 тыс. пар — это более 11% от общего количества браков. Поэтому в 2022 году мы открыли на 50% больше слотов для подачи заявления на необычные локации, чем в 2021-м», — заявила Ракова.
В свою очередь, самыми востребованными загсами столицы стали Дворец бракосочетания №1, Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания №3.
Ранее агентство «Невские новости» передавало, что число браков, зарегистрированных в Санкт-Петербурге в январе — сентябре 2021 года, превысило 36 тыс.