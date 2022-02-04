Аэропорт Пулково в Петербурге занял 12-е место по пассажиропотоку в международном рейтинге

Аэропорт Пулково Санкт-Петербурга вошёл в топ-15 самых загруженных аэровокзалов Европы, заняв 12-ю строчку международного рейтинга с пассажиропотоком в 18,1 млн человек.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Пулково.

В 2020 году аэропорт находился на 11-й позиции с 11 млн пассажиров.

Всего в отчёт Международного совета аэропортов (ACI) Европы вошло 255 аэропортов. Первое место занял Новый аэропорт Стамбула. Второе — Домодедово, третье — Шереметьево, на четвёртом — аэропорт Стамбула «Сабихи Гёкчен», на пятом — московский Внуково. В десятку также вошли парижский аэропорт Шарль-де-Голль, Мадрид, Франкфурт и Схимпхол в Амстердаме.

Ранее «Новый Севастополь» передавал, что аэропорт Симферополя в весенне-летний период обслужит рейсы из 50 городов. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года.