Аэропорт Пулково в Петербурге занял 12-е место по пассажиропотоку в международном рейтинге
- Legion-Media
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Пулково.
В 2020 году аэропорт находился на 11-й позиции с 11 млн пассажиров.
Всего в отчёт Международного совета аэропортов (ACI) Европы вошло 255 аэропортов. Первое место занял Новый аэропорт Стамбула. Второе — Домодедово, третье — Шереметьево, на четвёртом — аэропорт Стамбула «Сабихи Гёкчен», на пятом — московский Внуково. В десятку также вошли парижский аэропорт Шарль-де-Голль, Мадрид, Франкфурт и Схимпхол в Амстердаме.
Ранее «Новый Севастополь» передавал, что аэропорт Симферополя в весенне-летний период обслужит рейсы из 50 городов. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года.