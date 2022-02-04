В Крыму суд приговорил агента украинской военной разведки к 12 годам колонии

Агент украинской военной разведки осуждён в Крыму на 12 лет колонии.

«Вступил в законную силу приговор Верховного суда Республики Крым — 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима — агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу 1960 года рождения. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ведомстве рассказали, что агент был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2020 года.

Ширинг по заданию украинской спецслужбы привлёк к сотрудничеству гражданку России из числа военнослужащих МО России.

По данным ФСБ, в июле 2021 года россиянку за государственную измену приговорили к 8 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на 2 года.