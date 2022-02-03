Лебедев заявил о возмущении украинским политическим фарсом

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Дизайнер Артемий Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» возмутился украинским политическим фарсом.
Лебедев заявил о возмущении украинским политическим фарсом
  • © Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube.com

«Больше всего на свете меня бесит украинский политический фарс, а также их желание оказаться в Европе, притом что в Европе их никто вообще не ждёт», — сказал он.

Как отметил Лебедев, ещё в 2014 году на Украине на госучреждениях начали вешать флаги Европейского союза.

«При том, что Евросоюз такого разрешения не давал и вообще это неправильное использование символики. Но таким образом они показывали своим гражданам, что «мы почти вот-вот вошли в Европу», — подчеркнул он.

Также дизайнер назвал клоунадой выход депутатов Рады к трибуне парламента с флагами иностранных государств, чтобы при этом произнести благодарственные речи.

Отдельно Лебедев добавил, что его бесят бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и Джордж Сорос.

Ранее на Украине в ходе новой сессии в Верховной раде несколько депутатов из разных фракций вышли к трибуне с флагами государств НАТО. Парламентарии поблагодарили Запад за поставки вооружения и поддержку страны на фоне якобы военной угрозы со стороны России.

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