В Союзе потребителей России высказались о панических покупках автомобилей
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В беседе с НСН он выразил мнение, что если наблюдается ажиотаж, то некоторые покупатели спешат купить по любой цене, поскольку завтра может быть дороже.
«Цена растёт — надо срочно вкладываться, потому что ты прогадаешь. Люди, которые этой психологии подвержены, бросились в последний год покупать автомобили, хотя большая их часть вполне могла бы отказаться от покупки новой машины, подождать», — заявил Недзвецкий.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто, партнёр «Автостата», в беседе с Inforeactor дал советы по проверке машины после гаражной зимовки.