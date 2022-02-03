В Союзе потребителей России высказались о панических покупках автомобилей

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Сопредседатель Союза потребителей России, председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий высказался по поводу того, как покупатели в панике из-за роста цен покупают автомобили по невыгодным ценам.
В Союзе потребителей России высказались о панических покупках автомобилей
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В беседе с НСН он выразил мнение, что если наблюдается ажиотаж, то некоторые покупатели спешат купить по любой цене, поскольку завтра может быть дороже.

«Цена растёт — надо срочно вкладываться, потому что ты прогадаешь. Люди, которые этой психологии подвержены, бросились в последний год покупать автомобили, хотя большая их часть вполне могла бы отказаться от покупки новой машины, подождать», — заявил Недзвецкий.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто, партнёр «Автостата», в беседе с Inforeactor дал советы по проверке машины после гаражной зимовки.

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