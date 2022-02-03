Автодилеры Ольховский и Голубятников спрогнозировали ситуацию на авторынке в 2022 году

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Генеральный директор ГК «Автоdom» Андрей Ольховский и директор локации «Рольф Ясенево» Алексей Голубятников спрогнозировали ситуацию на авторынке в 2022 году.
Автодилеры Ольховский и Голубятников спрогнозировали ситуацию на авторынке в 2022 году
  • РИА Новости

«Мы не знаем, какой объём производства будет во втором квартале. Горизонт планирования — два месяца максимум. Многие импортёры, согласовывая годовые планы, переносят основную часть поставок на второе полугодие», — заявил Ольховский в беседе с НСН.

По его мнению, многое связано с производством компонентов, а в настоящее время ряд производителей говорят, что не готовы контрактовать объёмы поставок на второе полугодие.

В свою очередь, Голубятников отметил, что рынок подержанных автомобилей на данный момент стабильнее.

«Наблюдается рост продаж автомобилей с пробегом — год к году», — сказал он.

Как считает эксперт, если планируется покупка машины и нет ограничений по времени, то стоит внимательно посмотреть на возможности рынка подержанных авто — там будет больше определённости.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто, партнёр «Автостата», в беседе с Inforeactor дал советы по проверке машины после гаражной зимовки.

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