Попова заявила, что тактики лечения гриппа и коронавируса диаметрально противоположны

Тактики лечения гриппа и коронавируса диаметрально противоположны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Смысл в тестировании для человека, у которого есть симптомы, однозначен абсолютно. То есть если у меня есть недомогание, то врач мой и я, мы должны точно знать, чем же я болею, хотя бы потому что сегодня у нас ещё высокий удельный вес гриппа, и тактики лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположны», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее Попова заявила, что первые симптомы омикрон-штамма коронавируса похожи на ОРВИ.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».