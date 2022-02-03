Попова заявила, что тактики лечения гриппа и коронавируса диаметрально противоположны

Короткая ссылка
Тактики лечения гриппа и коронавируса диаметрально противоположны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
Попова заявила, что тактики лечения гриппа и коронавируса диаметрально противоположны
  • РИА Новости

«Смысл в тестировании для человека, у которого есть симптомы, однозначен абсолютно. То есть если у меня есть недомогание, то врач мой и я, мы должны точно знать, чем же я болею, хотя бы потому что сегодня у нас ещё высокий удельный вес гриппа, и тактики лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположны», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее Попова заявила, что первые симптомы омикрон-штамма коронавируса похожи на ОРВИ.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить