В Москве ввели в эксплуатацию более 180 домов за время реализации программы реновации

В Москве ввели в эксплуатацию свыше 180 домов за время реализации программы реновации.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«С момента начала программы реновации в эксплуатацию введено 182 жилых дома, общая площадь квартир в них составляет 2,4 млн кв. м, под заселение передана 151 новостройка», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В настоящее время в городе работают над проектами домов или строят здания, общая площадь квартир в которых превышает 6 млн кв. м.

Программа реновации была утверждена в 2017 году.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве рассказали о работе по расселению в рамках программы реновации.