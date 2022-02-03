В подмосковном Фрязине произошёл крупный пожар на мебельной фабрике

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В подмосковном городе Фрязино произошло крупное возгорание на мебельной фабрике. Площадь пожара составляет 7 тыс. кв. м.
В подмосковном Фрязине произошёл крупный пожар на мебельной фабрике
  • © Игорь Онучин
  • РИА Новости

В связи с произошедшим прокуратура Московской области начала проверку.

«Прокуратура организовала проверку по факту пожара на мебельной фабрике в городе Фрязино. В ходе проверки, проведение которой поручено Щёлковской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как уточняют в МЧС, в настоящий момент в ликвидации пожара участвует 81 человек, задействовано 28 единиц техники.

Ранее в МЧС Ингушетии заявили, что возгорание площадью 800 кв. м было зафиксировано в одном из торговых павильонов на центральном рынке в Назрани.

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