В Союзе потребителей России прокомментировали цены на китайские автомобили

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Сопредседатель Союза потребителей России, председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий прокомментировал цены на китайские автомобили.
В Союзе потребителей России прокомментировали цены на китайские автомобили
  • РИА Новости

По его словам, если у других иностранных производителей цены на автомобили поднялись значительно, то у китайских рост цен был небольшой.

«Мало поднялись цены только у китайских производителей. Очень интересный момент, потому что, по нашим оценкам, в салонах, в которых торгуют китайскими автомобилями, прайс-листы были переписаны не столь сильно, и нет таких накруток, как в других», — заявил он в беседе с НСН.

Ранее руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов в беседе с URA.RU рассказал, какие новые автомобили стоимостью не выше 1 млн рублей можно приобрести в России.

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