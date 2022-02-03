В Союзе потребителей России прокомментировали цены на китайские автомобили
- РИА Новости
По его словам, если у других иностранных производителей цены на автомобили поднялись значительно, то у китайских рост цен был небольшой.
«Мало поднялись цены только у китайских производителей. Очень интересный момент, потому что, по нашим оценкам, в салонах, в которых торгуют китайскими автомобилями, прайс-листы были переписаны не столь сильно, и нет таких накруток, как в других», — заявил он в беседе с НСН.
Ранее руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов в беседе с URA.RU рассказал, какие новые автомобили стоимостью не выше 1 млн рублей можно приобрести в России.