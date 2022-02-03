Автодилеры Голубятников и Ольховский прокомментировали цены на автомобили в 2021 году

Директор локации «Рольф Ясенево» Алексей Голубятников и генеральный директор ГК Автоdom Андрей Ольховский прокомментировали цены на машины в 2021 году.

«Цены на новые автомобили росли в течение всего 2021 года. За прошлый год в среднем цены поднялись на 20%. Дорожали все марки, выделять кого-то никакого смысла нет», — заявил Голубятников в беседе с НСН.

По его словам, цены на новые и подержанные машины взаимосвязаны, поэтому можно говорить и о росте цен на автомобили с пробегом.

«Люди, которые купили автомобиль примерно год назад, могут продать его или дороже, или как минимум за те же деньги», — считает он.

Со своей стороны, Ольховский выразил мнение, что некоторые модели авто подорожали больше.

«В среднем 20% — это, наверное, средняя медиана по увеличению стоимости. Какие-то модели поднялись на 30—35%, какие-то модели, в том числе из премиального сегмента, поднялись значительно меньше — 4—8%», — сказал он.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто, партнёр «Автостата», в беседе с Inforeactor дал советы по проверке машины после гаражной зимовки.