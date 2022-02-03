Социальные услуги по системе долговременного ухода получают более 50 тысяч жителей Москвы
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Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Система долговременного ухода позволяет сделать надомное обслуживание максимально персонализированным и адресным. В рамках реализации федерального пилотного проекта мы изменили механизм определения потребности в социальном обслуживании, пересмотрели перечень и стандарты социальных услуг», — заявил замглавы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Павел Келлер.
По его словам, в настоящее время каждая социальная услуга направлена на компенсацию конкретного функционального дефицита человека, из-за которого ему тяжело самостоятельно выполнять повседневную бытовую деятельность или ухаживать за собой.
Для получения социального обслуживания на дому нужно обратиться в ближайший центр госуслуг «Мои документы».
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