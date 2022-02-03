Социальные услуги по системе долговременного ухода получают более 50 тысяч жителей Москвы

Более 50 тыс. жителей Москвы получают социальные услуги по системе долговременного ухода.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Система долговременного ухода позволяет сделать надомное обслуживание максимально персонализированным и адресным. В рамках реализации федерального пилотного проекта мы изменили механизм определения потребности в социальном обслуживании, пересмотрели перечень и стандарты социальных услуг», — заявил замглавы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Павел Келлер.

По его словам, в настоящее время каждая социальная услуга направлена на компенсацию конкретного функционального дефицита человека, из-за которого ему тяжело самостоятельно выполнять повседневную бытовую деятельность или ухаживать за собой.

Для получения социального обслуживания на дому нужно обратиться в ближайший центр госуслуг «Мои документы».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье отремонтировали 128 поликлиник и больниц.