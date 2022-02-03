Социальные услуги по системе долговременного ухода получают более 50 тысяч жителей Москвы

Короткая ссылка
Более 50 тыс. жителей Москвы получают социальные услуги по системе долговременного ухода.
Социальные услуги по системе долговременного ухода получают более 50 тысяч жителей Москвы
  • ©PeopleImages
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Система долговременного ухода позволяет сделать надомное обслуживание максимально персонализированным и адресным. В рамках реализации федерального пилотного проекта мы изменили механизм определения потребности в социальном обслуживании, пересмотрели перечень и стандарты социальных услуг», — заявил замглавы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Павел Келлер.

По его словам, в настоящее время каждая социальная услуга направлена на компенсацию конкретного функционального дефицита человека, из-за которого ему тяжело самостоятельно выполнять повседневную бытовую деятельность или ухаживать за собой.

Для получения социального обслуживания на дому нужно обратиться в ближайший центр госуслуг «Мои документы».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье отремонтировали 128 поликлиник и больниц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить