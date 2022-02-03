Генерал-майор Попов рассказал, как готовят пилотов истребителей

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Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России Владимир Попов рассказал, как готовят пилотов истребителей.
Генерал-майор Попов рассказал, как готовят пилотов истребителей
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В беседе с Inforeactor он заявил, что после училища лётчиков переучивают на курсах боевой подготовки. Программа состоит из десятков упражнений.

«Начинается всё с простого: простые полёты в простых метеоусловиях. Чтобы лётчика адаптировать к полётам, нужны хорошие метеоусловия: чтобы было видно горизонт, не было препятствий. Лётчик начинает отрабатывать отдельные элементы: взлёт и посадку, полёты по кругу, развороты на 180 градусов», — сообщил эксперт.

По его словам, также предусмотрены специальные тренажёры, например, для подготовки к ведению радиосвязи при избыточном давлении воздушной массы через кислородную маску.

«Лётчик учится до бесконечности. Даже когда он уходит с лётной работы, он учит других. Этот процесс непрерывен. Особенность этой профессии в том, что мы постоянные ученики. Даже когда ты становишься инструктором для других, ты продолжаешь учиться», — отметил Попов.

Ранее ФАН сообщало, что экипажи вертолётов Ка-29 Тихоокеанского флота отработали задачи по огневой поддержке морпехов на учениях в Камчатском крае.

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