Финансовый эксперт Самойлова рассказала о способах снизить долговую нагрузку

Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова рассказала о способах снизить долговую нагрузку.

«Первый способ снизить долговую нагрузку — рефинансирование кредита. Такую услугу предлагают своим заёмщикам практически все банки. Причём можно рефинансировать не один заём, а несколько в разных финансовых организациях», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, с помощью рефинансирования можно пересмотреть ставку по кредиту, срок его выплаты, изменить размер ежемесячного платежа или размер переплаты по итогам выплаты кредита целиком.

Ещё один вариант — оформить кредит под особую льготную программу с низкой ставкой.

«Третий вариант — это пересмотреть условия по кредиту не в плане ставки по нему, а по срокам выплат. Если договориться с банком о том, чтобы увеличить срок выплаты кредита, это снизит размер ежемесячного платежа. Но стоит всегда рассчитывать итоговую сумму — на сколько такой подход увеличит общую стоимость кредита, не получится ли большой переплаты», — отметил, со своей стороны, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Он добавил, что также можно воспользоваться кредитными каникулами.

Ранее газета «Известия» сообщала, что общий объём рынка POS-кредитования — рассрочки и займов на покупку товаров непосредственно в торговых точках или в онлайн-ретейле — за 2021 год вырос на 26% и достиг 400 млрд рублей.