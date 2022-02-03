Московский Музей Победы представит онлайн-программу о Сталинградской битве

Московский Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу, посвящённую 79-й годовщине победы в Сталинградской битве.

Интернет-пользователям будет доступна виртуальная выставка, онлайн-экскурсия, видеолекция и кинопоказ, передаёт ФАН.

«Кроме всего прочего, можно узнать и об интересных экспонатах, которые иллюстрируют Сталинградскую битву с одной и с другой стороны. Также есть уникальная возможность совершенно безвозмездно посмотреть все эти материалы на нашем сайте», — рассказал специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов, добавив, что зрители также смогут посмотреть документальный фильм производства 1943 года, который по горячим следам после освобождения Сталинградской области был снят советскими фронтовыми кинооператорами.

Ранее «Взгляд» сообщал, что представители всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» приняли участие в мероприятиях в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве.