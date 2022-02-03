Москвичи получили 800 тысяч консультаций за десять лет работы проекта «Малый бизнес Москвы»

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Специалисты городского проекта «Малый бизнес Москвы» провели около 800 тыс. бесплатных консультаций за десять лет.
Москвичи получили 800 тысяч консультаций за десять лет работы проекта «Малый бизнес Москвы»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В 2021 году специалисты провели 109 тыс. консультаций, в частности, на тему открытия и ведения собственного бизнеса.

«Эксперты помогают выбрать налоговый режим, найти подходящее помещение, рассказывают о субсидиях, грантах и других мерах поддержки, предоставляемых городом», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.

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