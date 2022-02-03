Москвичи получили 800 тысяч консультаций за десять лет работы проекта «Малый бизнес Москвы»

Специалисты городского проекта «Малый бизнес Москвы» провели около 800 тыс. бесплатных консультаций за десять лет.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В 2021 году специалисты провели 109 тыс. консультаций, в частности, на тему открытия и ведения собственного бизнеса.

«Эксперты помогают выбрать налоговый режим, найти подходящее помещение, рассказывают о субсидиях, грантах и других мерах поддержки, предоставляемых городом», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.